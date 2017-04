Geens niet opgezet met perslekken vanuit gerecht: "Straffen op beroepsgeheim verzwaren"

kv

21/04/17 - 23u34 Bron: Terzake

video Na de aanslag in Parijs van gisteravond circuleerde al snel het nieuws dat de Franse politie op zoek was naar een mogelijke tweede verdachte die vanuit ons land naar Parijs was gereisd. Het Belgische gerecht had diezelfde dag Frankrijk immers verwittigd dat er een terreurverdachte naar het land kon afreizen, maar minister van Justitie Geens is ontzet over de snelheid waarmee dat nieuws ook de pers bereikte, dat vertelde hij in Terzake.