Vijf personen verdacht van terrorisme opgepakt bij huiszoekingen in Brussel

SPS

21/04/17 - 18u47 Bron: Belga

(archieffoto) © belga.

De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft afgelopen nacht vijf verdachten opgepakt in een terreuronderzoek van het federaal parket. Het onderzoek staat los van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016. Ook is er geen verband met de aanslag op de Parijse Champs-Elysées gisteravond.