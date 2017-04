18.884 personen geregistreerd voor link met terrorisme

Bewerkt door: mvdb

21/04/17 - 11u21 Bron: La Dernière Heure

Een huiszoeking in Schaarbeek in nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016. (archieffoto) © belga.

Het aantal personen die in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie geregistreerd staan omdat ze aan terrorisme gelinkt kunnen worden, is tussen 2010 en 2017 gestegen van 1.875 naar 18.884. Dat schrijft La Dernière Heure, op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De redenen om voor 'terrorisme' in de ANG terecht te komen, zijn zeer uiteenlopend. Het gaat om mensen die met aanslagen in verband worden gebracht, maar ook om personen met computers waarop IS-literatuur teruggevonden werd.



In de nasleep van de aanslagen in Parijs in november 2015 werd de terrorismewetgeving herzien en werden de vermeende strafbare feiten uitgebreid. Van de omwille van terrorisme geregistreerde personen kunnen er 2.248 in verband worden gebracht met gewelddadige radicalisering.



In totaal staan er 2,21 miljoen mensen geregistreerd in de gegevensbank van de politie.