Franse terreurverdachten hebben link met Belgische cel van jihadisten

In de flat in Marseille, waar vanochtend twee terreurverdachten werden opgepakt, zijn een machinegeweer, twee pistolen en drie kilo explosieven gevonden. Een van de verdachten zou banden hebben met een Belgische cel van jihadisten. Dat heeft de Parijse openbaar aanklager François Molins vandaag bekendgemaakt.

De Franse autoriteiten pakten de mannen op op verdenking van het voorbereiden van een "ingrijpende en gewelddadige aanslag" in aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.



De twee Fransen hadden elkaar leren kennen in de gevangenis en waren geradicaliseerde moslims. Een van de verdachten zou banden hebben met een Belgische cel van jihadisten. Ook was een van de twee van plan om zijn trouw aan IS kenbaar te maken. Bij een van de verdachten thuis was eerder een vlag van Islamitische Staat en jihadistische propaganda gevonden.



"Deze twee geradicaliseerde mannen, geboren in 1987 en 1993, met de Franse nationaliteit, wilden op korte termijn - ik bedoel de komende dagen - een aanslag plegen op Franse bodem", zei de Franse minister Matthias Fekl. Hij zei dat de beveiliging rond de verkiezingen en kandidaten wordt opgevoerd.



Frankrijk gaat zondag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een tweede en beslissende ronde is op 7 mei. De afgelopen twee jaar zijn in Frankrijk ruim 230 mensen omgekomen door aanslagen van islamitische militanten.



Terwijl in het land nog steeds de noodtoestand van kracht is, zei Fekl dat bij de verkiezingsrondes meer dan 50.000 manschappen worden ingezet om te waken over de veiligheid. "Alles is gedaan om de veiligheid van deze grote gebeurtenis voor onze democratie en onze republiek te verzekeren. De veiligheidstroepen zijn overal in het land gemobiliseerd om de veiligheid van de Fransen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de presidentiële campagne goed verloopt", zei hij.



Fekl noch de politie gaf details over wat het gearresteerde duo precies van plan was en of ze zich op een of meerdere kandidaten hadden gericht.