Luchthaven Charleroi steekt tandje bij tegen terreur

De luchthaven van Charleroi (BSCA) heeft haar antiterreurmaatregelen die genomen werden na de aanslagen in Brussel verder versterkt. BSCA baseerde zich daarvoor op de sterk beveiligde luchthaven van Tel Aviv en installeerde regelbare versperringen in de grond.

Na de aanslag op de luchthaven van Zaventem werd in eerste instantie de toegang tot de express-parking afgesloten die zich te dicht bij de centrale hall van de luchthaven bevond. Er werd een tent opgetrokken waarin veiligheidscontroles gebeuren. Tegen eind dit jaar zou de tent verdwijnen en zullen die controles in een gebouw gebeuren.



Met de steun van het Waals gewest heeft de luchthaven nu ook maatregelen genomen tegen terreuraanvallen met zware voertuigen, zoals in Nice of Berlijn. De topman en veiligheidsverantwoordelijke van BSCA hebben daarvoor contact genomen met de Israëlische luchthaven Ben Gourion, die erom bekend staat zwaar beveiligd te zijn.



Zo zijn er in de grond regelbare versperringen geplaatst. Die zijn telescopisch en erg zwaar, en kunnen tot 1,2 meter hoogte opgetrokken worden in het geval een voertuig een veiligheidscontrole negeert. Bovendien worden voertuigen reeds op 800 meter van de luchthavengebouwen gecontroleerd.