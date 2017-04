Sp.a: "Homans mag geen snipper papier met gevoelige info meer krijgen"

SPS

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet zijn Vlaamse collega Liesbeth Homans (N-VA) niet gewoon tot de orde roepen, maar hij moet in het belang van de werking van de Staatsveiligheid kordaat optreden. Dat zegt Kamerlid Hans Bonte (sp.a), die erop wijst dat het verspreiden van geheime informatie van de inlichtingendiensten strafbaar is.

"Het is erg dat minister Homans de verdienste toekomt dat ze de werking tussen de Belgische en Turkse inlichtingendiensten heeft verzuurd, maar bovendien ondergraaft ze ook de essentie van de werking van de Staatsveiligheid", aldus het socialistische oppositielid.



Hij wijst erop dat artikel 43 van de wet van 30 november 1998 op de regeling van de inlichtingendiensten, straffen voorschrijft voor wie informatie van de Staatsveiligheid niet in vertrouwen behandelt. "De minister van Justitie moet in het belang van de werking van de Staatsveiligheid kordaat optreden en minister Homans niet enkel tot de orde roepen. Hij kan niet anders dan zich beroepen op de wet, die gemaakt is om de dienst te beschermen", vindt Bonte.



Hij kreeg overigens de toezegging van Kamervoorzitter Siegfried Bracke dat de parlementaire opvolgingscommissie van het Comité I bijeen zal komen in verband met het lekken van informatie van de Staatsveiligheid. Zijn partijgenoot Joris Vandenbroucke, de fractieleider in het Vlaams parlement, wil dat informatie van de Staatsveiligheid die relevant is voor de Vlaamse regering, enkel nog wordt overgemaakt aan minister-president Geert Bourgeois. "Er mag geen snipper papier met gevoelige info nog door de handen van minister Homans gaan. Dat is een risico dat we niet meer kunnen nemen", vindt Vandenbroucke.



De mededeling van minister Geens komt voor de sp.a'er neer op een derde serieus vraagteken dat bij de werkwijze van minister Homans wordt geplaatst. "In deze tijden waarin elke dag gestreden moet worden tegen terreur, kunnen de Vlaamse en federale regering zich niet permitteren dat er nog maar de minste twijfel bestaat of een minister oordeelkundig omgaat met informatie van de staatsveiligheid. Het is tijd dat de coalitiepartners van N-VA consequenties verbinden aan hun herhaaldelijke veroordeling van de handelswijze van minister Homans".