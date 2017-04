Meir-racer langer vast, maar niet voor poging terroristische moord

Door: redactie

7/04/17 - 10u18 Bron: VRT

© De Roeck - rv.

Antwerpen Mohammed R., de Franse Tunesiër die twee weken geleden over de Antwerpse winkelstraat Meir racete en daarbij verschillende voetgangers in gevaar bracht, blijft in de cel. Hij is niet meer aangehouden op verdenking van poging tot moord in terroristische context, zo meldt de VRT-nieuwsdienst.