De Meir: een kwartier kan beslissen over leven of dood

Door: redactie

23/03/17 - 19u04 Bron: Het Nieuwsblad

© Foto Klaas De Scheirder.

Met een razende snelheid over de Meir knallen: men kan zich afvragen hoe dit mogelijk is. De drukste winkelstraat van Antwerpen, laat staan van België, wordt immers elke dag afgesloten met betonnen blokken en verdwijnpalen. Dit gebeurt echter steevast om 11 uur. De dader sloeg deze ochtend echter een kwartier eerder toe.

Een aanslag met een voertuig als dodelijk wapen gebeurde vorig jaar op 14 juli voor het eerst in de Franse mondaine badstad Nice. Sedertdien werden in verschillende steden veelal betonnen barrières opgeworpen om dergelijke calamiteiten in hun centrum te voorkomen.



Zo ook in de Scheldestad. Daar worden sinds 19 juli van vorig jaar, nog geen week na de terreur in Nice, aan de Meirbrug iedere ochtend om 11 uur zware vlaggenbakken geplaatst. Die worden om 19 uur weer weggehaald. Aan de andere zijde van de Meir staan verdwijnpalen. Voor 11 uur en na 19 uur is de Meir toegankelijk voor auto's en vrachtwagens. De winkels moeten namelijk bevoorraad kunnen worden.



"Die verplaatsbare bakken zijn een tijdelijke maatregel", zegt Johan Vermant, de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. "In afwachting van een vaste afsluiting."