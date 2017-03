Tatoeages en piercings, maar Molly (24) uit Wevelgem hielp wel vrouwelijke terreurcel bij mislukte aanslag in Parijs

Door: redactie

10/03/17 - 07u23

De 24 jarige Molly B. (rechts) en de arrestatie van Amel Sakaou, Sarah Hervouet en Ines Madani, die ervan verdacht worden een aanslag beraamd te hebben in Parijs. © rv / Reuters.

De 24-jarige Molly B. uit Wevelgem, die dinsdagnacht werd gearresteerd in het kader van een onderzoek naar terrorisme door het federaal parket, zou hulp geboden hebben om een aanslag met gasflessen te plegen in Parijs.

De vrouw wordt ervan verdacht Amel Sakaou, Sarah Hervouet en Ines Madani te hebben geholpen. Dat vrouwentrio zou in september vorig jaar geprobeerd hebben om een wagen met gasflessen in de buurt van de Notre Dame in Parijs te laten exploderen.



B. is oorspronkelijk van het Waalse Bergen, maar woonde de voorbije jaren in het West-Vlaamse Wevelgem en zou intussen in Oost-Vlaanderen wonen. Ze zou enkele jaren geleden geradicaliseerd zijn en stond via sociale media mogelijk in contact met de intussen in Irak gedode IS-ronselaar Rachid Kassim. Die gaf via zijn Telegramkanaal ook de drie vrouwen instructies. De Wevelgemse zou ook geld gestort hebben aan jihadisten. In haar woning vond de politie evenwel geen wapens of explosieven.



Het Facebookprofiel van de 24-jarige B. geeft alleszins niet het beeld van de stereotype aanhangster van Islamitische Staat. Zo is ze niet gesluierd en zijn op talloze selfies haar tatoeages en piercings te zien. Wel roept ze op tot solidariteit met het Syrische volk.



B., die ten laatste maandag voor de raadkamer moet verschijnen, is niet de eerste landgenoot die gelinkt wordt aan de mislukte aanslag. In november vorig jaar arresteerde de Franse politie de toen 17-jarige H.M. uit Brussel. Die was op dat ogenblik net met zijn ouders verhuisd naar het Franse Rennes en stond in contact met Amel Sakaou.