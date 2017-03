Extra beveiliging voor Antwerpen-Centraal na dreigvideo, maar dreigingsniveau blijft op 3

Door: redactie

Extra politiebewaking voor het station Antwerpen-Centraal. © Politie Antwerpen.

Het dreigingsniveau gaat niet omhoog na de dreigvideo die werd opgenomen aan het station Antwerpen-Centraal. Dat heeft het OCAD beslist na een eerste analyse, zo valt te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Een link met terreurgroep IS is voorlopig niet bewezen. Er is vandaag wel extra politietoezicht aan het station.

De jihadi filmt hoe hij naar het Centraal Station stapt. Hij lijkt niet terug te deinzen voor een politiewagen die voor het gebouw patrouilleert. © Telegram. Het Britse dagblad 'Daily Express' zette het filmpje donderdagavond op haar website. De schokkende clip werd ontdekt door een terreurexpert die online dagelijks op zoek gaat naar filmpjes en berichten die leden van terreurgroep IS naar elkaar sturen. Dat gebeurt meestal op berichtendienst 'Telegram'.



Op de beelden, die nog niet zo lang geleden gemaakt zijn, is te zien hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station binnenstapt. Een affiche van de expo Antwerp Chocolate Week van vzw Antwerpen Koekenstad - aan de ingang van het station -, betekent dat de video ergens de afgelopen twee maanden is opgenomen. De expo is gestart op 3 februari en loopt nog tot 31 maart.



In een reactie zegt de Antwerpse politie het filmpje "zeer ernstig" te nemen. "We zullen de nodige maatregelen nemen om het Centraal Station extra onder toezicht te plaatsen in afwachting van het onderzoek en de dreigingsanalyse van OCAD", zegt woordvoerder Sven Lommaert.



Die maatregelen zijn vandaag meteen te zien, want het station wordt "onder extra toezicht van de politie" geplaatst. Zo zijn er opvallend meer agenten aanwezig en stonden er rond het station heel wat politiewagens.



Intussen werd beslist het dreigingsniveau niet te verhogen. Het blijft dus op 3. "Na een eerste analyse van het filmpje besluit OCAD dat er geen aanleiding is om het dreigingsniveau te verhogen", aldus Jambons woordvoerder. "Er is geen sprake van een concrete dreiging, dus niveau 3 is omvattend genoeg. Er is geen reden tot paniek." © screenshot/rv.

"We zijn hier nog" Wat valt uit het filmpje nu eigenlijk af te leiden? "Op de achtergrond hoor je een stem die zegt dat 'we er nog altijd zijn' en dat 'we van plan zijn aan te vallen'", zegt hoogleraar criminologie Ahmet Yayla. Hij is verbonden aan de George Mason University in Virginia, de Verenigde Staten. De man is gespecialiseerd in terrorismebestrijding.

"De muziek op de achtergrond is trouwens dezelfde als diegene die werd gebruikt in de video voor de aanval op de Turkse nachtclub Reina. Toen hoorde je de dader 'snel, snel' roepen, een waarschuwing dat een aanval nakende was." Op oudejaarsavond richtte Abdulgadir Masharipov inderdaad een waar bloedbad aan tijdens een feest in de hoofdstad Istanboel. 39 mensen lieten het leven, ook een Belg kwam om.

"Dreiging aannemelijk" Dergelijke filmpjes zijn bedoeld om angst te creëren. We mogen dus niet zomaar in de val lopen Kabinet minister Jan Jambon "Het is dus vaak zo dat er een video wordt geschoten vooraleer er daadwerkelijk een aanslag plaatsvindt", zegt Yayla nog. "Ik geloof dat een dreiging ook hier aannemelijk is." Yayla gaat er dus vanuit dat de beelden echt zijn. "Aanvankelijk werd ook het filmpje van de Turkse nachtclub als fake omschreven, maar een paar weken later besefte iedereen dat het om een echte video ging." Ook Anis Amri, de man die op 19 december een truck over de kerstmarkt van Berlijn stuurde, maakte voor zijn raid eerst een filmpje. Je zag hem toen wandelen over een brug, ergens in Europa.



Weinig professioneel

De Belgische terreurexpert Pieter Van Ostaeyen trekt de echtheid van het filmpje in twijfel en zegt dat het weinig professioneel gemaakt is. Hij vermoedt dat het niet om een officiële IS-video gaat (geen logo van IS bijvoorbeeld). "Misschien hebben ze het van iemand met IS-sympathieën", aldus Van Ostaeyen.



Een link met terreurgroep IS is ook volgens het kabinet van minister Jambon niet zeker. "Een filmpje als dit ligt uiteraard in lijn met filmpjes die opgedoken zijn in andere Europese steden. De muziek en de beelden zijn herkenbaar, maar het is te vroeg om te spreken van een directe link." Men benadrukt overigens ook dat dergelijke filmpjes net bedoeld zijn om angst te creëren. "We mogen dus niet in die val lopen", klinkt het. Het onderzoek naar het filmpje en de makers loopt intussen voort.