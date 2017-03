Bart De Wever krijgt bijl door raam, verdachte vrijgelaten

Patrick Lefelon

Een man heeft afgelopen nacht een grote bijl gegooid door een raam van het huis van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws. Een verdachte (28) kon worden opgepakt, maar is na ondervraging alweer vrijgelaten.

De Wever en zijn gezin zijn op vakantie en waren dus niet aanwezig toen het incident rond 1.40 uur deze nacht plaatsvond. De moeder van Bart De Wever, die op het gelijkvloers woont, was wel thuis, maar bevond zich niet in de kamer waar de bijl door het raam werd gegooid. Dat vernam onze redactie.



De politie kon de verdachte later deze nacht nog arresteren. Het gaat om een 28-jarige man die gekend is bij het gerecht. Het is niet bekend of zijn daad politiek geïnspireerd was. Rond 12 uur vandaag is de man, na ondervraging, alweer vrijgelaten. Camerabeelden moeten nu uitsluiten of hij wel degelijk bij de aanval betrokken was.



In 2012 lieten onbekenden ook al een varkenskop achter op de oprit van De Wever en zijn gezin. Na de aanslagen van Parijs en Brussel kreeg het huis in Deurne permanente politiebewaking.