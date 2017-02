Enkelband voor radicaliserenden in alle stilte begraven

Door: redactie

De regering heeft de omstreden maatregel afgevoerd om potentiële jihadisten die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd, een enkelband te geven. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. De bevoegde ministers Geens en Jambon zijn tot het besef gekomen dat het idee "onhaalbaar en onrealistisch" is.

De maatregel maakte deel uit van het achttienpuntenpakket dat premier Charles Michel (MR) lanceerde na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Meteen waarschuwden experts voor de juridische gevaren, aangezien het moeilijk te bepalen is wanneer je kan ingrijpen.



N-VA-voorzitter Bart De Wever was de eerste toppoliticus uit de meerderheid die de maatregel openlijk bekritiseerde. Een jaar lang was er amper nog iets over de maatregel te horen, tot Peter De Roover (N-VA) het idee weer oppikte in zijn aangescherpte pleidooi om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken voor radicale moslims.



Intussen zijn minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) echter tot het besef gekomen dat het idee "onhaalbaar en onrealistisch" is. Bij Jambon valt te horen dat de uitvoering van het idee geen prioriteit heeft, en dat men "geen formule" heeft gevonden om het zaakje juridisch waterdicht te maken.