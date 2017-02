Staatsveiligheid kan straks hacking of telefoontaps inzetten tegen extremisten

Door: redactie

21/02/17 - 20u01 Bron: Belga

Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) geeft de inlichtingendiensten - de Staatsveiligheid en de ADIV, de militaire inlichtingendienst - meer slagkracht. © photo_news.

De Staatsveiligheid zal binnenkort ook uitzonderlijke methodes, zoals hacking of telefoontaps kunnen gebruiken voor het opvolgen van extremistische groeperingen of haarpredikers en voor contraspionage. De Kamercommissie Justitie keurde vandaag in tweede lezing het wetsontwerp goed dat de bijzondere inlichtingenmethodes (BIM) uitbreidt. Daardoor krijgt ook de militaire inlichtingendienst ADIV een duidelijkere rol in de strijd tegen terreur.