Carnaval beschermd met tractors, trucks en bussen

Door: redactie

21/02/17 - 05u15 Bron: Het Laatste Nieuws

© Borgerhoff.

Heel wat gemeenten nemen komend weekend maatregelen om hun carnavalsstoeten te beveiligen tegen terreuraanslagen.

In Genk - waar zaterdag de eerste stoet van het land vertrekt - wordt een dubbele perimeter ingesteld. Op de toegangswegen wordt het zwaar vervoer tegengehouden en dicht bij het parcours komen mobiele en vaste hindernissen, waaronder twee bussen.



In Tongeren zullen zondag 'roadblocks' staan met tractors en trucks.



In buurgemeente Lanaken worden de invalswegen extra beschermd met nadarhekken en politieposten. Rond de feesttent komen betonblokken te staan.