57 extremisten klaar om cel te verlaten

Door: redactie

18/02/17 - 04u30

© thinkstock.

Liefst 57 moslimextremisten kunnen dit jaar vrijkomen uit de gevangenis. Dat blijkt uit een vertrouwelijke lijst van geradicaliseerde veroordeelden die uw krant in handen kreeg. Negen van hen mogen sowieso vertrekken, 48 anderen kunnen vervroegd vrijkomen.

Kanshebbers op een vervroegde vrijlating zijn onder anderen Shariah4Belgium-leider Fouad Belkacem en Omar Damache, de logistieke steun en toeverlaat van topterrorist Abdelhamid Abaaoud. Ook Lors Doukaev, de Luikse Tsjetsjeen die zeven jaar geleden een bom liet ontploffen in Kopenhagen, kan in principe dit jaar al naar huis.



In sommige gevallen zal de strafuitvoeringsrechtbank de vraag naar voorwaardelijke invrijheidstelling niet meteen honoreren. Wie al getracht heeft te ontsnappen, bijvoorbeeld - zoals Joey Leclerc, een geradicaliseerde homejacker die eind vorig jaar een tijd spoorloos was nadat hij penitentiair verlof had gekregen - krijgt zo goed als zeker een neen.



Maar de inperking van de vervroegde vrijlating die justitieminister Koen Geens voor terroristen beoogt, maakt voor veel geradicaliseerde veroordeelden geen enkel verschil. Want meer dan een derde van alle gevangenen op de lijst blijkt vast te zitten voor heel andere feiten. Het zijn gangsters, verkrachters en moordenaars die pas achter de tralies trouw hebben gezworen aan de jihad.



De Staatsveiligheid raamt het totale aantal gevangenen "vatbaar voor radicalisering" op een 450-tal.