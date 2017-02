Identiteitskaart tonen niet meer voldoende: élke Europese burger wordt aan buitengrens gecontroleerd

Door: redactie

Het is binnenkort niet meer voldoende om enkel jouw paspoort te tonen bij het verlaten of binnenkomen van de Europese Unie.

strijd tegen terreur Zowel Europese burgers als derdelanders - personen met een nationaliteit anders dan die van de Europese Unie - moeten voortaan een systematische veiligheidscontrole ondergaan wanneer ze de EU binnenkomen of verlaten. Enkel een paspoort of identiteitskaart tonen aan de buitengrens volstraat dus niet langer. De screenings moeten helpen om terugkerende Syriëstrijders tegen te houden.

We willen de hinder voor de reizigers tot een minimum beperken, maar iedereen moet weten dat de controles grote voordelen hebben inzake veiligheid Europarlementslid Ivo Belet

Door een aanpassing van de Schengengrenscode, vandaag in het Europees Parlement goedgekeurd met 469 stemmen tegen 120, moeten lidstaten aan de buitengrenzen niet enkel derdelanders controleren, maar voortaan ook alle Europese burgers.



Iedereen die de Europese Unie dus binnenkomt via de buitengrenzen, zal worden opgezocht in databanken als het 'Schengen Informatie Systeem' (SIS) en de databank over verloren en gestolen reisdocumenten. De verplichting geldt ook bij het verlaten van EU-grondgebied.



"Dit is een uitermate belangrijke toevoeging in het kader van de screening van terugkerende Syriëstrijders", licht Helga Stevens (N-VA) toe. "Nu zal immers sneller duidelijk worden of reizigers die Europa willen binnenkomen door een politie- of inlichtingendienst gezocht worden, en of hun paspoort vals of gestolen is."



Wachttijden

De aanpassing treedt quasi onmiddellijk in werking. De autoriteiten aan land- en zeegrenzen kunnen wel overgaan tot steekproeven indien de maatregel de wachttijden te veel doet oplopen. Voor luchthavens is overgangstijd voorzien. De autoriteiten krijgen tot maximaal twee jaar de tijd om hun infrastructuur aan te passen. Maar nadien moeten de controles systematisch zijn, tenzij een lidstaat kan aantonen dat een versoepeling geen risico zal vormen voor de veiligheid.



"Een juiste inschatting van het dreigingsniveau door de lidstaten moet het ongemak voor de reizigers tot een minimum beperken. Als er toch vijf minuten langer dan gewoonlijk moet aangeschoven worden, is dat in de eerste plaats in het belang van de reizigers en weegt de beperkte hinder niet op tegen de grote veiligheidsvoordelen", meent Ivo Belet (CD&V), die erop wijst dat de maatregel van belang is om de open binnengrenzen binnen Schengen te garanderen.