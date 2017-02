"U zal geen enkel door Saoedi-Arabië gefinancierd islamitisch centrum vinden dat haat predikt"

Door: redactie

12/02/17

De Grote Moskee in Brussel. © belga.

De missie van Saoedi-Arabië bij de Europese Unie beklemtoont dat het koninkrijk geen enkele radicale instelling steunt of financiert in België of een ander land. De missie heeft het in een persbericht over een "diep verankerde misvatting" die niet overeenstemt met de realiteit. "Saoedi-Arabië heeft zijn positie steeds duidelijk gemaakt: het Koninkrijk veroordeelt terrorisme in al zijn vormen", klinkt het.

We zullen alles doen wat in onze macht ligt om extremistische retoriek uit te roeien overal waar we invloed hebben, en we manen de autoriteiten in België aan hetzelfde te doen Missie van Saoedi-Arabië bij de EU

De Saoedische missie bij de EU stelt dat volgens de Belgische regering er geen spoor van extremisme kon gevonden worden bij de Grote Moskee in Brussel. "Dit werd erkend door de Belgische ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, de heren Jan Jambon en Koen Geens, die bevestigden dat de Grote Moskee in Brussel geen enkele vorm van radicalisme predikt of aanmoedigt", aldus de vertegenwoordiging.



"Tracht één enkel door Saoedi-Arabië gefinancierd Islamitisch centrum te vinden dat haat predikt, en je zal falen", klinkt het voorts. "Het Koninkrijk zelf heeft steeds iedere imam van zijn moskeeën geweerd voor intolerantie. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om extremistische retoriek uit te roeien overal waar we invloed hebben, en we manen de autoriteiten in België aan hetzelfde te doen."



In het persbericht stelt de missie voorts dat Saoedi-Arabië eveneens het slachtoffer is geworden van dezelfde aanslagen die de afgelopen jaren in Europa zijn uitgevoerd. Het land zegt ook op internationaal vlak samen te werken, met onder meer de Belgische en Europese autoriteiten, om terreur en de financiering ervan te bestrijden en extremistische ideologieën bij de bron aan te pakken.



"Het Koninkrijk Saoedi-Arabië zal nauw met zijn bondgenoten blijven samenwerken, ook hier in België, om extremisme te helpen identificeren en uit te roeien, jihadistische rekrutering in de kiem te smoren en verdere terroristische aanslagen te vermijden", klinkt het. "Op de aanklachten die tegen ons zijn gericht, kunnen we enkel reageren met de waarheid. We hopen dat we eerlijk gehoord zullen worden."



De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart hoort morgen vertegenwoordigers van de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark.