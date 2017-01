Terroristen van Brussel en Parijs wilden hooggeplaatsten ontvoeren

Door: redactie

25/01/17 - 12u33 Bron: VRT Nieuws

Ibrahim en Khalid El Bakraoui. © kos.

De terroristen van de aanslagen in Brussel en Parijs overwogen om hooggeplaatste personen in ons land te ontvoeren. In ruil moesten verschillende terreurverdachten dan vrijgelaten worden. Dat blijkt uit informatie afkomstig van de laptop die is gevonden bij een van de huiszoekingen vlak na 22 maart waar VRT Nieuws de hand op kon leggen.

De laptop werd gevonden in een vuilnisbak, vlak bij het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek waar ze verbleven in de dagen voor de aanslagen. De gedumpte laptop bleek van Ibrahim El Bakraoui te zijn, een van de terroristen die zich opblies in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem.



VRT Nieuws heeft nu de hand kunnen leggen op het proces verbaal van de analyse van die computer. Uit gesprekken tussen de terroristen van Parijs en Brussel en een zekere Abu Ahmed in Syrië die op die computer stonden, blijkt hoe er overwogen werd om verschillende hooggeplaatste personen in ons land te ontvoeren om zo de vrijlating van twee terreurverdachten te eisen.