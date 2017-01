Francken wil zwaar criminele vreemdelingen makkelijker kunnen uitwijzen, ook als ze hier geboren zijn

Door: redactie

18/01/17 - 15u40 Bron: Belga

video De Kamercommissie Binnenlandse Zaken besprak vandaag een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat het uitwijzen van zwaar criminele vreemdelingen makkelijker moet maken. Ook buitenlanders die hier geboren zijn zullen volgens dat ontwerp uitgewezen kunnen worden. Het ontwerp schept een wettelijk kader om sneller en efficiënter het verblijfsrecht van criminele vreemdelingen in te trekken. Doel is de betrokkenen snel naar hun land van herkomst te kunnen uitwijzen.

Eén van de maatregelen houdt in dat de lijst van categorieën van vreemdelingen die bescherming genieten tegen terugwijzing of uitzetting fors wordt beperkt. Dat geldt dus niet langer voor vreemdelingen die in België geboren zijn of die hier voor hun twaalfde zijn komen wonen, indien ze criminele feiten plegen.

Salah Abdeslam als typevoorbeeld Beeld van de arrestatie van terrorist Salah Abdeslam. © ap. Terreurverdachte Salah Abdeslam geldt daarbij als typevoorbeeld: hij heeft de Franse nationaliteit, maar is hier geboren en daarom kon zijn verblijfsrecht tot nu toe niet worden ingetrokken.



Ook enkele tientallen Syriëstrijders hebben om dezelfde reden permanent verblijfsrecht, ook al hebben ze niet de Belgische nationaliteit. Eens de wet gestemd is, zal dat verblijfsrecht kunnen worden geschrapt, zodat ze niet kunnen terugkeren, legde Francken uit.

"Het gaat niet over het stelen van een fles Fanta in de nachtwinkel" © photo news. Ook andere zware criminelen zullen na hun straf kunnen worden teruggestuurd. Francken gaf voorbeelden van daders van gewapende overvallen, verkrachters, daders van zware drugsdelicten, die vaak meerdere feiten pleegden en tot zware gevangenisstraffen werden veroordeeld. "Het gaat dus over zeer zware feiten, het gaat dus niet over het stelen van een fles Fanta in de nachtwinkel", zei de staatssecretaris.

Procedure wordt eenvoudiger De procedure wordt ook eenvoudiger. De ministeriële en koninklijke besluiten tot uitzetting vervallen en worden vervangen door een bevel om het grondgebied te verlaten. Een tot nu toe verplicht advies verdwijnt. Inreisverboden voor zware criminelen kunnen voor langere duur worden toegekend.

Kritiek "Problemen worden afgeschoven naar het buitenland. En België wordt daar niet veiliger door, want je kan perfect een aanslag beramen van in een derde land" Niet iedereen is het eens met alles wat staatssecretaris Francken voorstelt. "Berechting en opsluiting moet de prioriteit zijn", meent Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.



"De problemen worden afgeschoven naar het buitenland. En België wordt daar niet veiliger door, want je kan perfect een aanslag beramen van in een derde land."