Vijf jaar gevangenisstraf voor Syriëstrijders

Door: redactie

16/01/17 - 23u03 Bron: Belga

De strafrechtbank van Dendermonde heeft vandaag twee Syriëstrijders veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en 30.000 euro boete. De jongemannen waren afkomstig van Gent en Vilvoorde en kwamen niet opdagen voor hun proces en werden bij verstek veroordeeld. De rechter beval hun onmiddellijke aanhouding. Het is echter niet zeker of de twee nog in leven zijn.