Huiszoekingen in Molenbeek: drie verdachten na verhoor opnieuw vrijgelaten

15/01/17 - 11u00

De drie personen die na de huiszoekingen van gisterenavond in Molenbeek werden meegenomen voor verhoor, zijn in de loop van de nacht opnieuw vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket in een persbericht.

In het kader van een antiterreuroperatie vonden gisteren op vraag van het parket huiszoekingen plaats op vier verschillende adressen in Molenbeek. Het resultaat van de huiszoekingen was negatief.



Er werden drie mannen meegenomen voor verhoor, maar zij werden in de loop van de nacht weer vrijgelaten. Het parket van Brussel zal geen persconferentie houden en niet verder communiceren over de zaak.



Salah Abdeslam

Het is niet de eerste keer dat in die Molenbeekse wijk huiszoekingen werden gevoerd in het kader van terreuronderzoek. Na de aanslagen in Parijs, van november 2015, werden daar al verschillende huiszoekingen gehouden.



In de dagen na de aanslagen in Parijs, op een vrijdagavond, werden in die wijk huiszoekingen uitgevoerd omdat vermoed werd dat de toen nog voortvluchtige Salah Abdeslam zich daar ophield. Het gerucht deed de ronde dat Abdeslam toen in een kast kon ontkomen, maar dat werd nooit bevestigd.



Uiteindelijk kon Abdeslam een viertal maanden later gevat worden in de vlakbij gelegen Vierwindenstraat, na een grootschalige politieactie. Enkele dagen eerder waren zijn vingerafdrukken aangetroffen in een appartement in de Vorstse Driesstraat. De dinsdag daarop pleegde een ander terreurcommando de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.



Terroristen opgegroeid

Zoals bekend groeide een belangrijk aandeel van de terroristen die de aanslagen van 13 november en 22 maart pleegden, op in de Brusselse deelgemeente. De dag na de aanslagen liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich ontvallen dat hij Molenbeek zou "opkuisen".