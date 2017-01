Belgische en Franse vrouwelijke jihadisten aangehouden in Hongarije

Door: redactie

14/01/17 - 00u51 Bron: Belga

Een 19-jarige Française en een 18-jarige Belgische waartegen een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd omwille van terrorisme zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd in Hongarije. Dat laten de Hongaarse autoriteiten weten.