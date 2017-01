Belgische vrouw gelinkt aan terrorisme gearresteerd aan Servische grens

Door: redactie

13/01/17

Een Hongaarse agent van de antiterreureenheid (Archiefbeeld). © epa.

De Hongaarse politie heeft aan de grens met Servië een Belgische en Franse vrouw gearresteerd. Tegen de twee vrouwen van achttien en negentien jaar jong zou een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd zijn wegens terrorismegerelateerde activiteiten. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro, die de Hongaarse politie citeert.

De twee zouden in de nacht van woensdag op donderdag zijn opgepakt toen ze de Servische grens wilden passeren aan boord van een bus. Die was onderweg van Wenen, in Oostenrijk, naar Sofia, in Bulgarije.