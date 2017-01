Eerste deradicaliseringscentrum in de maak - oppositie vindt dat er meer moet gebeuren

Door: redactie

11/01/17 - 19u16 Bron: Belga

Advocaat Walter Damen is een van de initiatiefnemers. © belga.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen juicht het initiatief van advocaat Walter Damen en N-VA-kamerlid Koen Metsu (N-VA) om een deradicaliseringscentrum op te richten toe. De CD&V-minister is van plan de betrokkenen te contacteren en hen te betrekken bij het Vlaamse beleid. Op dat beleid kreeg Vandeurzen vandaag in het Vlaams Parlement kritiek, zowel van oppositie als van coalitiepartner N-VA).

Het "deradicaliseringscentrum" dat advocaat Walter Damen en kamerlid en voorzitter van de commissie terreurbestrijding Koen Metsu (N-VA) samen willen opzetten in Antwerpen, moet tegen de paasvakantie op kleine schaal operationeel zijn. Damen en Metsu zullen het project naar eigen zeggen in eerste instantie zelf financieren en de bijdrage van experts zou in het begin op vrijwillige basis gebeuren. Vlaams minister Vandeurzen (CD&V) juicht het initiatief alvast toe. "We zullen de initiatiefnemers uiteraard contacteren en nagaan hoe we hen bij de operationalisering van de trajecten kunnen betrekken", zo zei Vandeurzen vandaag in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Yasmine Kherbache (sp.a), Nadia Sminate (N-VA) en Ward Kennes (CD&V).

Kritiek

Opvallend was dat niet alleen oppositielid Kherbache scherp uithaalde naar het deradicaliseringsbeleid van minister Vandeurzen. Ook N-VA-politica Nadia Sminate, voorzitter van de commissie gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement, was niet mals. "Als we de verhalen vanop het terrein mogen geloven, beginnen sommige van onze gevangenissen steeds meer op antennekantoren van IS te lijken", klonk het.



Zij vindt dan ook dat Vlaanderen en met name minister Vandeurzen meer moeten doen. Ze nam geen genoegen met de opsomming van Vlaamse inspanningen die Vandeurzen in het parlement gaf. Sminate: "U zegt: 'het loopt'; de mensen op het terrein zeggen: 'het loopt niet'. Zij trekken aan de alarmbel. Ik heb hier vandaag geen enkel engagement gehoord om meer te gaan inzetten op de begeleiding van gedetineerden of zelfs ex-gedetineerden". Volgens Sminate zijn er gewoon "meer mensen op het terrein nodig".