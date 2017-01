Eerste centrum voor deradicalisering komt in Antwerpen

JEROEN BOSSAERT

Antwerpen wordt straks de eerste stad in ons land waar een heus centrum voor de 'deradicalisering' van ex-gevangenen komt. In dat centrum zal plaats zijn voor een vijftal experts die geradicaliseerde moslimgevangenen in hun cel kunnen begeleiden, maar ­vooral nadien consequent moeten blijven opvolgen. Die nazorg is vandaag zo goed als onbestaande.