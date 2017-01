MIVB lanceert oproepnummer 1707 om verdachte zaken te melden

Door: redactie

Wie op het openbaar vervoer in Brussel een verdacht voorwerp opmerkt of verdacht gedrag, kan dat vanaf nu melden via het telefoonnummer 1707. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB vandaag.

"We hoorden vaak reizigers die iets verdachts hadden opgemerkt, maar daar geen weg mee wisten", zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. Ze wisten niet niet goed wie ze precies moesten verwittigen of aarzelden om de hulpdiensten te storen.



"Met het nummer 1707 willen we reizigers een extra mogelijkheid bieden in de vorm van een makkelijk te onthouden nummer", aldus nog de woordvoerster. Wie ernaar belt, komt in een extern callcenter terecht dat is gespecialiseerd in dergelijke oproepen. Dat zal de informatie snel doorgeven aan de juiste dienst (dispatching van MIVB, politie ...).



Gratis

Het oproepnummer is gratis en oproepen worden de klok rond beantwoord. De MIVB lanceert een affichecampagne om het nummer bekend te maken.



MIVB-reizigers kunnen ook nog altijd de dispatching contacteren via telefoons op het perron of contactzuilen in de stations, en ze kunnen zich rechtstreeks richten tot de trambestuurder, de buschauffeur of de MIVB-medewerkers in de stations of op het net. Voor precieze feiten zoals een diefstal of agressie blijft het prioritair om de politie te contacteren via het oproepnummer 101.



NMBS

Ook bij spoorwegmaatschappij NMBS bestaat er trouwens een gratis noodnummer: 0800/30 230. Wie dat draait, komt terecht bij de spoorveiligheidsdienst Securail.