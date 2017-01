Een op drie Belgen past gedrag aan door terreuraanslagen

Ann De Boeck

We vinden het heel erg, te snel rijden. Toch willen we liever niet te veel snelheidscontroles. Dat is de conclusie uit de jaarlijkse verkeersenquête van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), dat zich vanaf nu ook toelegt op veiligheid in het algemeen. Zo blijkt dat één Belg op drie het afgelopen jaar zijn gedrag heeft aangepast door de terroristische aanslagen.

Het BIVV stelt vast dat jongeren vaker te snel rijden dan ouderen. Ze bellen ook vaker achter het stuur. Psychologen hebben een vette kluif aan de nieuwe BIVV-enquête die vanochtend werd voorgesteld. Liefst 79 procent van de Belgen vindt dat te snel rijden een probleem is in zijn of haar buurt. Daarmee is overdreven snelheid een van de grootste problemen, naast woninginbraken.



We beseffen hoe dat komt, want 72 procent geeft zelf aan dat ze de snelheidslimieten wel eens overschrijden. Ook binnen de bebouwde kom.

Ondanks die bezorgdheid zijn we toch milder voor snelheidsovertredingen dan voor ander risicogedrag. Minder dan 5 procent vindt het aanvaardbaar om te bellen met een telefoon in de hand of te rijden onder invloed. Tegelijk vindt 29 procent het wel aanvaardbaar om tien kilometer per uur te snel te rijden. Op de autostrade vindt 22 procent het oké om twintig kilometer per uur te snel te gaan.



Die houding vertaalt zich ook in het draagvlak voor controles. Zo is 73 procent van de Belgen te vinden voor het opdrijven van de alcoholcontroles, 81 procent voor het alcoholslot en 67 procent voor het invoeren van fluohesjes op de fiets. Tegelijk is amper 58 procent van de Belgen te vinden voor het verder opdrijven van snelheidscontroles. 25 procent is uitgesproken tegen, meer dan tegen andere veiligheidscontroles.

Zelfoverschatting Volgens de Nederlandse verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zijn er twee verklaringen voor die paradox. "De eerste is zelfoverschatting: wij kunnen snel rijden, anderen niet", zegt hij. "Het probleem is dat die overtuiging steeds wordt bevestigd. Snel rijden gaat negen op de tien keer goed. Telkens krijgen we het signaal dat alles onder controle is. Dat is gevaarlijk."



De tweede verklaring is wat psychologen externe attributie noemen. "Als het goed gaat, dan zoeken we de reden bij onszelf. Als het fout gaat, dan leggen we die bij de andere", zegt Tertoolen. Zo werkt het ook in het verkeer.