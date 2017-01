"Jeugdbescherming in België faalt: kleine deugnieten groeien uit tot terroristen"

Door: redactie

8/01/17 - 05u00 Bron: Belga

Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde. © photo_news.

De "OCAD-lijst", waarop zo'n 350 "Foreign Terror Fighters" prijken, illustreert volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) op perfecte wijze het falen van de jeugdbescherming in België, en meer bepaald in de Brusselse Rand. Dat zegt hij zondag in Het Nieuwsblad en De Zondag. De sp.a-er roept op tot meer samenwerking en actie.