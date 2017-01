Europese reizigersverenigingen gekant tegen identificatieplicht internationale treinreizen

Door: redactie

Terreur De Belgische reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be spreken zich samen met hun tegenhangers uit onze buurlanden uit tegen een identificatieplicht voor internationale treinreizigers. Zowel in België als in Nederland worden stappen in die richting overwogen, maar volgens de reizigersverenigingen legt de "buitenproportionele" maatregel "onaanvaardbaar ernstige beperkingen" op.

De stelling wordt behalve door TreinTramBus en Navetteurs.be nog onderschreven door Rover (Nederland), PRO BAHN (Duitsland) en FNAUT (Frankrijk). Dat gedetailleerde reis- en persoonsgegevens minstens 24 uur voor de reis zouden moeten worden geregistreerd, maakt het volgens hen onmogelijk om het openbaar vervoer te gebruiken voor spontane reizen over de grens. Daarnaast brengt het ook reizigers in moeilijkheden die onderweg hun reisplannen willen of moeten aanpassen.



"In een eengemaakt Europa is het toch logisch dat we voor grensoverschrijdende ritten dezelfde flexibiliteit hebben als voor binnenlands treinvervoer. We begrijpen niet waarom voor een rit Antwerpen-Rotterdam of Luik-Aken meer plichtplegingen nodig zijn dan voor een rit München-Hamburg", stellen de reizigersverenigingen.