redactie

28/12/16

video

2016 was het jaar van de arrestatie van Salah Abdeslam, de op dat moment meest gezochte terrorist van Europa. Abdeslam kiest als advocaat de Brusselse strafpleiter Sven Mary. Dat Mary iemand als Abdeslam verdedigde, werd hem niet in dank afgenomen. Maar het bleef niet bij kritiek, Mary werd fysiek aangevallen en bedreigd. "Mensen zijn terecht boos, maar ze mogen zich niet vergissen van target." Voor het eerst praat Mary op de Vlaamse televisie over Abdeslam.