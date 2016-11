Onderzoekscommissie aanslagen: "Nood aan beter overleg over terreur"

Door: redactie

26/11/16 - 15u46 Bron: vtmnieuws.be

video

In de strijd tegen terreur is er te weinig overleg tussen de verschillende politie- en veiligheidsdiensten. Dat zegt Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie over de aanslagen.



Wat de ene politiedienst weet, wordt niet altijd doorgegeven aan een andere, en zo glippen terroristen door de mazen van het net. Dat bleek duidelijk in het dossier van de broers Abdeslam.