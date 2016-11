Bewakingfirma's kunnen nu onder meer ook fouilleren: "Grijze zones in wetgeving eindelijk opgelost"

Door: redactie

26/11/16 - 13u11 Bron: Belga

private veiligheid De hervormde wet op de private veiligheid, die vrijdag door de ministerraad werd goedgekeurd, zal een ontlasting voor de politie betekenen. Een besparing op het politionele werk is het niet, wel wordt de veiligheid verhoogd, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zaterdag tijdens een persconferentie. "Met dezelfde politie-inzet zullen we nu meer kunnen doen", zegt Jambon.

Taken gevoelig uitgebreid

De Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen (BVBO) kondigde vrijdagavond aan dat de taken van de private bewakingsfirma's gevoelig worden uitgebreid. Ze zullen sweepings kunnen uitvoeren op wapens, explosieven en gevaarlijke voorwerpen. Ook zullen ze op niet-publieke plaatsen lichte fouilles kunnen doen bij mensen.



Voor sommige opdrachten, zoals op militaire domeinen en enkele ambassades waar de regering goedkeuring voor moet geven, zullen bewakingsagenten ook wapens kunnen dragen.



Nieuw is ook dat de gemeenteraad nu de bevoegdheid krijgt om tijdelijk bewakingsagenten in te zetten om een bepaald deel van de publieke ruimte, zoals een winkelstraat, te beveiligen.