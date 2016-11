"Poging tot intimidatie": Jambon sprak met overste die verbindingsofficier in Istanboel vrijpleitte

bewerkt door: redactie

terreurdreiging Peter De Buysscher, hoofd internationale samenwerking van de federale politie, is op gesprek geweest bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Dat schrijft Le Soir. De Buysscher was onlangs getuige in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Hij pleitte er de verbindingsofficier in Istanboel vrij, die kort na de aanslagen door de minister onder vuur werd genomen. Dat De Buysscher nu bij de minister op gesprek moest, wijst volgens de groene oppositie op intimidatie. Het kabinet-Jambon spreekt dat tegen en zegt dat het ging om een gewone overlegvergadering.

Kort na de aanslagen zei minister Jambon in de Kamer dat de verbindingsofficier in Istanboel niet proactief genoeg was geweest, waardoor één van de terroristen van 22 maart, Ibrahim El Bakraoui, door Turkije teruggestuurd kon worden naar Nederland. "Hier heeft geen dienst, geen directie, geen politieapparaat, maar wel één persoon uit het politieapparaat geblunderd", klonk het toen.



Enkele weken terug, op 16 november, sprak Peter De Buysscher, de overste van de verbindingsofficier, die stelling tegen. Voor de onderzoekscommissie naar de aanslagen verklaarde hij achter gesloten deuren dat de verbindingsofficier alle regels en procedures had gevolgd.



Poging tot intimidatie

Dat De Buysscher nu bij Jambon moest komen, wijst volgens de groene oppositie op een "poging tot intimidatie". "Het is onbegrijpelijk dat een minister een topman van de politie ter verantwoording roept omwille van uitspraken die hij, onder ede, achter gesloten deuren, tijdens een parlementaire onderzoekscommissie deed. Het is niet aan het kabinet-Jambon om een getuige de juiste 'waarheid' op te dringen", zegt Kamerlid voor Groen Stefaan Van Hecke.



Het kabinet-Jambon ontkent die aantijging met klem. "Er is absoluut geen sprake van intimidatie of van het op de vingers tikken van wie dan ook", klinkt het daar. Het kabinet wijst er op dat het onderhoud plaatsvond na de getuigenis voor de onderzoekscommissie. De minister ontvangt regelmatig verantwoordelijken van de politie. Er is gesproken over de werking van de verbindingsofficiers én het dossier-El Bakraoui is aangehaald, zeggen zowel het kabinet als de federale politie.



Maandag verhoort de onderzoekscommissie de verbindingsofficier.