Man die aanslag plande in fanzone veroordeeld tot 5 jaar cel

De correctionele rechtbank van Nijvel heeft Jawad Benhattal tot vijf jaar celstraf veroordeeld. De man die in Brussel werd geboren in 1987, wordt verdacht van het plannen van een aanslag in de fanzone van het Rogiercentrum tijdens Euro 2016. Hij stond in Nijvel terecht voor het in de gevangenis binnensmokkelen van een wapen met het oog op een vluchtpoging van de gedetineerde Yassine D.