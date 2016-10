Montasser Alde'emeh: "Ik sta op de dodenlijst van IS en ben daarom ondergedoken"

Door: redactie

De jihaddeskundige Montasser Alde'emeh (27) leeft ondergedoken op een schuiladres, ergens in een Belgisch boerengat. Hij vertelt vandaag exclusief aan de Nederlandse krant AD dat hij vreest voor zijn leven omdat IS hem als een spion ziet.

Afgelopen weekend moest Alde'emeh een festivaloptreden in Amsterdam afzeggen. De Nederlandse autoriteiten konden namelijk zijn veiligheid niet garanderen. De jihadexpert verduidelijkt vandaag in het AD dat zijn leven in gevaar is. "Ik sta op de dodenlijst van Islamitische Staat. Ik heb in 2014 in Syrië met Vlaamse en Nederlandse jihadisten gesproken en sinds bekend is dat ik samenwerk met de Belgische veiligheidsdienst, word ik bedreigd. Ik ben een spion in de ogen van IS. In 2014 zat ik al eens een dag in een Al Qaeda-gevangenis bij Aleppo nadat een Nederlandse strijder mij van spionage had beschuldigd. "



Montasser is niet echt optimistisch over de toekomst in Nederland en België. "Ik heb terruggekeerde Syriëstrijders opgegeven. Het is onmogelijk hen te deradicaliseren. Al die overheidsprogramma's falen. De oplossing? Stop ze in de cel."



Omdat Montasser een valse 'deradicaliseringsverklaring' zou hebben afgegeven voor een ex-Syriëganger, loopt nu in België een rechtszaak tegen hem. Daarover is hij vandaag erg duidelijk: "Ik heb tegen de rechter gezegd dat ik toen voor de Staatsveiligheid werkte. Mijn situatie was heel ingewikkeld. De federale politie volgde me zelfs als een potentiële geradicaliseerde omdat zij niet wisten dat ik voor de binnenlandse geheime dienst werkte. Om het wantrouwen te ontkrachten, heb ik bekend gemaakt dat ik voor de Staatsveiligheid heb gewerkt."