Belg maakt zich minder zorgen om terrorisme

14/10/16 - 04u37 Bron: Het Laatste Nieuws

We maken ons een stuk minder zorgen om terrorisme dan een maand geleden. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos.

38% vindt terrorisme het meest verontrustende topic in ons land. Dat is 15% minder dan een maand eerder, maar toch staat terrorisme nog steeds bovenaan ons zorgenlijstje. Armoede en werkloosheid vervolledigen de top drie, want daar piekeren we almaar meer over. In vergelijking met de 24 andere landen die in de steekproef werden opgenomen, liggen Belgen beduidend meer wakker van belastingen, de opkomst van extremisme en terrorisme. (BHL)