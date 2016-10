Twee agenten neergestoken: "Namen van politiemannen en magistraten zo goed als zeker geen hitlist"

Door: redactie

10/10/16 - 19u22 Bron: Belga

Het klopt dat er bij Aboubaker Diop, de broer van de man die vorige week woensdag drie agenten verwondde bij een steekpartij in Schaarbeek, een aantal namen van politiemensen en magistraten gevonden werden. Maar het gaat zo goed als zeker niet om een hitlijst, meldt het federaal parket. Televisiezender RTL had gisteravond over de vondst van de lijst met namen bericht.

Hicham Diop viel woensdagmiddag twee agenten van de politie Brussel Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep één van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in het been schieten alvorens ze hem konden inrekenen. De man werd onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor terroristische moordpoging en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.



Na de steekpartij werd woensdag ook Hichams oudere broer Aboubaker Diop (46) opgepakt en het was tijdens een huiszoeking in diens woonst dat de politie stootte op de namen van politiemensen en magistraten. Volgens het federaal parket gaat het zo goed als zeker niet om een hitlijst, een lijst van mensen die Aboubaker Diop zou willen ombrengen of aanvallen. De documenten worden in ieder geval wel geanalyseerd.



Gerechtelijke bronnen verduidelijken dat er bij de huiszoeking bij Aboubaker Diop een hele resem documenten en geschriften in beslag zijn genomen en dat de namen verspreid staan over meerdere documenten. Een aantal van de vermelde personen is ook al enkele jaren met pensioen. "Hij zou zeker niet de eerste zijn die zo een lijstje bijhoudt van politiemensen en magistraten die optreden in 'zijn' dossiers", klinkt het. Hicham Diop, de dader die twee agenten neerstak in Schaarbeek. © rv.