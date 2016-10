Bomalarm in Brussels Parket

Door: redactie

10/10/16 - 14u04

In Brussel werd het Portalis-gebouw waar het Parket is gevestigd, geëvacueerd na een bomalarm. Ook het nabije Montesquieu-gebouw wordt ontruimd. Het verkeer in de Stephaniatunnel wordt momenteel afgeleid en ook het tramverkeer ligt stil. Het verkeer op en rond het Poelaertplein wordt zo snel mogelijk via alternatieve wegen omgeleid.