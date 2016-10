Jambon gaat na waarom informatie messentrekkende militair niet naar lokaal niveau doorstroomde

Door: redactie

6/10/16 - 17u31 Bron: Belga

© belga.

Schaarbeek Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat onderzoeken waarom informatie over de dader van de steekpartij in Schaarbeek niet van bij de Staatsveiligheid is doorgestroomd naar het lokale niveau. Dat heeft hij donderdag in de Kamer aangekondigd. Jambon gaat ook na hoe informatie uit de dynamische databank over foreign terrorist fighters door burgemeesters kan worden ingekeken.

De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt, kaartte woensdagavond aan dat er blijkbaar bij de veiligheidsdiensten informatie circuleerde over de aanval op agenten eerder op de dag in Schaarbeek, maar dat die gegevens niet bij de lokale politie terechtkwamen.



Minister Jambon verklaarde tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer dat de Staatsveiligheid op 19 september geclassificeerde informatie over de dader heeft overgemaakt aan het OCAD, de militaire inlichtingendienst ADIV en het federale parket. De diensten meenden dat de betrokkene geen direct gevaar betekende voor de instellingen of voor fysieke personen, aldus Jambon. Waarom de informatie niet naar het lokale niveau doorstroomde, laat de vicepremier onderzoeken.



Hij herinnerde eraan dat onlangs het Koninklijk Besluit is verschenen over de dynamische databank over foreign terrorist fighters. De bevoegde diensten kunnen daar informatie over Syriëstrijders toevoegen en die gegevens kunnen door hen bekeken worden. De minister ziet daarbij nog een hiaat, namelijk de vraag hoe informatie bij de burgemeesters kan terecht komen. Een veiligheidsmachtiging voor burgemeesters zou daarvoor soelaas kunnen bieden, luidde het.