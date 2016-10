470 uur vertraging door twee valse bommeldingen

Redactie

NMBS De twee valse bommeldingen van in de treinstations van Brussel-Noord en Charleroi-Zuid hadden zware gevolgen voor het treinverkeer. Duizendvijftien treinen liepen samen een vertraging op van 28.207 minuten, dat is omgerekend 470 uur vertraging, zo laat spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel weten.

In totaal werden 302 treinen volledig of gedeeltelijk afgeschaft.



De meeste problemen manifesteerden zich tijdens de avondspits. Maar er waren vertragingen en afschaffingen tot het einde van de treindienst.



Een stroomonderbreking dinsdagmiddag in de regio rond Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Buizingen stuurde het treinverkeer in de avondspits ook al danig in de war.