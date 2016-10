Het moment waarop Hicham Diop op agent afstapt nadat hij de eerste al had neergestoken

Door: redactie

Twee agenten hadden net het Brugmannziekenhuis in Schaarbeek verlaten, toen ze oog in oog kwam te staan met Hicham Diop, een 43-jarige ex-militair en kickbokser. Diop greep naar een mes en verwondde één van hen in de hals. Vervolgens stapte hij op de tweede agent af en verwondde hem in de buikstreek.