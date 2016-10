Aangevallen agent: "Dit kan altijd gebeuren"

Door: redactie

5/10/16 - 19u43 Bron: vtmnieuws.be

video Een agent die samen met zijn collega deze middag in Schaarbeek werd aangevallen en messteken kreeg, heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten.

De agent was op patrouille toen het helemaal mis liep en plots aangevallen werd door de 43-jarige Hicham D. De politieman kreeg drie messteken.



"Na dertig jaar in het vak schrik je van niet veel meer. Ik en mijn echtgenote die ook agente is, stellen het goed", verklaarde hij aan VTM Nieuws.



Dader Hicham D., oud-militair, werd door een politiepatrouille in het been geschoten en overmeesterd. Hij is gewond in het ziekenhuis opgenomen. Volgens het federaal parket gaat het mogelijk om een terreurdaad. Het dossier is overgeheveld naar een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terreurdossiers.