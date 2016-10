Ook bomalarmen in station Charleroi-Zuid en luchthaven van Charleroi

Door: redactie

In de luchthaven Brussels South Charleroi Airport is vanavond een bomalarm afgekondigd. Ook in het station Charleroi Zuid was een tijd een bomalarm van kracht. Het station werd ontruimd, maar inmiddels is het treinverkeer opnieuw hernomen. In de luchthaven werden veiligheidsmaatregelen getroffen. De bomalarmen volgen op de eerdere bomalarmen vandaag in station Brussel Noord en in het gebouw van het Brusselse parket. Door het bomalarm in Brussel Noord is de avondspits op het spoor in de war. Ook door het bomalarm in Charleroi Zuid moeten pendelaars "belangrijke vertragingen" verwachten.