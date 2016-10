Montasser AlDe'emeh: "Massale instroom van Syriërs en Irakezen is supergevaarlijk"

Door: redactie

5/10/16 - 12u58 Bron: De Morgen

© afp.

"Ik vind het huidige vluchtelingenbeleid ronduit funest." Weekblad Knack publiceert vandaag een voorpublicatie uit De weg naar de radicale verzoening, het boek van onderzoeker Montasser AlDe'emeh dat deze week in de winkelrekken komt. "De massale instroom uit Syrië en Irak is om verschillende redenen supergevaarlijk. We beseffen niet waaraan we zijn begonnen."

"Wir schaffen das", zegt Angela Merkel. Eerlijk waar, we beseffen niet waaraan we zijn begonnen Montasser Alde'emeh In zijn boek legt hij uit hoe de samenleving radicale verzoening moet nastreven. "Dat krijg je alleen door met elkaar te praten en compromissen te sluiten." Hij stelt onder meer voor imams een plechtig charter te laten tekenen over de moslimgemeenschap in België.



Hij reikt verschillende oplossingen aan in zijn boek om radicalisering tegen te gaan en de dialoog op te starten. Syriëstrijders schrijft hij bijvoorbeeld definitief af. "Ze horen hier niet thuis. Nooit meer." IS moet volledig uitgeroeid worden, en volgens AlDe'emeh zijn grondtroepen de enige mogelijkheid tot succes. "Als België grondtroepen stuurt, ben ik vrijwilliger. Maar de troepen moeten in de eerste plaats uit Arabische landen komen. Buitenlandse Zaken moet veel meer inzetten op diplomatie."



Supergevaarlijk

Zolang IS niet vernietigd is, zal de vluchtelingenstroom naar het Westen niet opdrogen, en dat is problematisch, zo legt AlDe'emeh uit. "Het huidige vluchtelingenbeleid is ronduit funest. De massale instroom uit Syrië en Irak is om verschillende redenen supergevaarlijk. "Wir schaffen das", zegt Angela Merkel. Eerlijk waar, we beseffen niet waaraan we zijn begonnen", hekelt hij in Knack.