Exclusieve peiling: Belg wil nog strenger veiligheidsbeleid

Isolde Van Den Eynde

30/09/16 - 19u00 Bron: eigen berichtgeving

video Een arrestatie zonder tussenkomst van een rechter, burgemeesters die vermoedelijke plaatsen van radicalisering sluiten, de politie die alle communicatie mag controleren: voor de meerderheid van de Vlamingen mogen deze maatregelen tegen terreur worden ingevoerd. Dat blijkt uit een exclusieve peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws bij 2500 Belgen.

Afgelopen zomer loste N-VA verschillende veiligheidsballonnetjes in de strijd tegen terrorisme op tafel, waaronder de noodtoestand. Is die van kracht, dan moet het mogelijk zijn huiszoekingen uit te voeren of mensen preventief te arresteren zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter, aldus N-VA. Een gevoelige maatregel waarop veel kritiek kwam vanuit de oppositie én coalitiepartners Open Vld en CD&V. Maar wat blijkt? 78% van de Belgen schaart zich achter die maatregel. Erg opmerkelijk is dat niet alleen de achterban van N-VA (90% pro) en Vlaams Belang (90%) het eens is met het voorstel. Ook de meeste kiezers van CD&V (71% pro), Open Vld (87% pro), sp.a (66% pro) en zelfs Groen (61% pro) zijn voorstander.



Die tendens zien we ook in andere opmerkelijke terreurvoorstellen. 91% van de Belgen vindt dat we burgemeesters moeten toestaan om vermoedelijke plaatsen van radicalisering te sluiten. Over de partijgrenzen heen is hier grote consensus over. (zie tabel) Daarnaast zijn weinig Belgen duidelijk bezorgd om hun privacy: 75% ziet geen graten in het voorstel om de politie de mogelijkheid te geven om alle communicatie - telefoon, sms, e-mail en sociale netwerken - te controleren. Ook hierover is het gros van de kiezers van de verschillende partijen het eens.



Over het nut van militairen in onze straten in de strijd tegen terreur is veel inkt gevloeid. Onze jongens kunnen worden ingezet wanneer dreigingsniveau 3 van kracht - zoals op dit moment. Die regel ligt niet vast in een wet, maar het is wel een afspraak binnen de regering. Moet de aanwezigheid van de soldaten verlengd worden of niet? 65 % van de Belgen vindt van wel. Ook over deze maatregel vinden de kiezers van de verschillende partijen elkaar.



De Belgen lijken dus voorstander van een nog strenger veiligheidsbeleid. De regering-Michel lanceerde nochtans al heel wat extra veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen terreur. Is het dan niet voldoende ? Toch voor 59% van de Belgen. Al denken Walen en Vlamingen er toch wat verschillend over: 65% van de Vlamingen vindt dat de regering op dat vlak goede punten krijgt tegenover 49% van de Walen.



