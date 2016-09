485 extra agenten in de strijd tegen terreur

Door: redactie

29/09/16 - 14u39 Bron: VTM Nieuws

© photo news.

Terreurdreiging Er komen 485 extra agenten in de gemeenten die deel uitmaken van het Kanaalplan, het plan dat radicalisering en terreur in Brussel moet signaleren of voorkomen. Er komen ook 213 aanwervingen bij justitie, meldt VTM Nieuws.