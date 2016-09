Tiental Syriëgangers zou "zonder slechte bedoelingen" willen terugkeren naar België

Door: redactie

28/09/16 - 19u26 Bron: Belga

© photo news.

OCAD Het OCAD heeft momenteel weet van een tiental Syriëgangers - vooral vrouwen - die zonder slechte bedoelingen naar ons land zouden willen terugkeren. Denk aan mensen die ziek, ongelukkig of gedegouteerd zijn door wat ze daar meemaken. "Geconsolideerde aanwijzingen dat er mensen aan het terugkomen zijn met foute bedoelingen zijn er nu niet", aldus OCAD-topman Paul Van Tigchelt.

© photo news. "IS laat hen uiteraard niet zomaar vertrekken en ziet hen als deserteurs of verraders. Ze riskeren strenge straffen, daar moet ik geen tekening bij maken."

"Nu IS onder druk staat, zouden sommigen willen terugkeren. Momenteel hebben we informatie over een tiental mensen die vrijwillig zouden willen terugkeren", zei Van Tigchelt woensdag in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. "Ik bedoel dan mensen die vrijwillig en zonder dat ze gestuurd zijn vanuit (IS-bolwerk) Raqqa willen terugkeren. Bijvoorbeeld omdat ze ziek, ongelukkig, gedegouteerd zijn of omdat hun kind problemen heeft."



Terugkeren is niet evident voor de betrokkenen, onderstreepte de topman van het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse dat de dynamische databank met 'foreign terrorist fighters' beheert. "Want IS laat hen uiteraard niet zomaar vertrekken en ziet hen als deserteurs of verraders. Ze riskeren strenge straffen, daar moet ik geen tekening bij maken."



Hoe de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten daarmee omgaan? Van Tigchelt vroeg begrip voor het feit dat hij daarover niet in detail kon gaan. "Maar ik kan u zeggen dat de diensten op dat vlak de nodige coördinatie waarborgen."



Wel gaf hij nog kort een totaalbeeld van het aantal 'foreign terrorist fighters'. De dynamische databank van het OCAD telt er momenteel 632, waarvan er 273 - al dan niet nog levend - ter plaatse zouden zijn. In lijn met eerdere cijfers zouden onder de 632 ook een honderdtal vrouwen zijn.