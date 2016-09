7 en 3 jaar cel geëist voor 2 Kamikaze Riders

Door: redactie

13/09/16 - 19u17 Bron: Belga

De advocaten Xavier Carrette, Carine Couquelet en Samira Bouyid tijdens een hoorzitting in het Kamikaze Riders-proces. © belga.

Het federaal parket heeft deze namiddag celstraffen van 7 en 3 jaar gevorderd tegen Saïd Saouti en Mohamed Kerai, de twee leden van de motorclub Kamikaze Riders die verdacht worden van terrorisme. Volgens substitute Fabienne Laduron zijn de twee veel geradicaliseerder dan ze willen toegeven, hebben ze trouw gezworen aan IS en onder het mom van airsoftspelletjes militaire trainingen gegeven. De rol van Saouti werd door het federaal parket een stuk groter ingeschat dan die van zijn kompaan.

© photo news.

"Bij de huiszoeking die bij Saïd Saouti werd uitgevoerd, vond de politie niet alleen een hoop boeken en documentatie over de jihad, maar ook een hoop geschriften van Saouti's hand", zei de substituut. "Volgens een analist van de federale politie geven die blijk van een verregaande radicalisering, schrijft Saouti teksten die bedoeld zijn om anderen te indoctrineren, hanteert hij een ronduit toxisch discours en is hij duidelijk een leider. Zijn activiteit op Facebook wijst in dezelfde richting: hij deelt niet alleen jihadistische propaganda, hij heeft ook contact met 38 problematische Facebookgebruikers, onder wie binnen- en buitenlandse terreurverdachten. In die contacten geeft hij vaak raad, maakt hij duidelijk dat hij plannen maakt om naar Syrië te trekken en verdedigt hij het doden van vrouwen en kinderen zoals dat bij de aanslagen in Parijs gebeurde."



De spijt die Saouti gisteren uitte over zijn Facebookactiviteit, vond substituut Laduron dan ook niet geloofwaardig. "Zijn gedrag in de gevangenis bewijst het tegendeel", klonk het. "In conversaties met Mohamed Kerai dreigde hij er nog mee ongelovigen te doden, omdat dat zijn lotsbestemming was."



Mohamed Kerai boezemde het federaal parket evenmin vertrouwen in. "De zogenaamde afscheidsbrief die bij hem gevonden is, stemt op zijn minst tot nadenken, net als de duizenden foto's van jihadisten, IS-vlaggen en haatboodschappen op zijn gsm. Daarenboven werden bij hem thuis propagandastickers van IS gevonden, naast salafistische boeken en militair materiaal. Hij was al naar Maleisië gereisd en bereidde een reis voor naar Thailand, twee landen die beschouwd worden als logistieke basissen voor terroristen."



Zowel Kerai als Saouti hebben volgens het federaal parket trouw gezworen aan IS: "In een conversatie over IS, heeft Saouti het steevast over "wij" en "ons", en beiden hebben foto's waarop ze staan met een opgeheven wijsvinger, het symbool van trouw aan IS."



"Beiden hebben ook militaire trainingen gegeven of eraan deelgenomen, onder het mom van airsoft- en paintballspelletjes", aldus de substituut. "Verschillende getuigen verklaren dat ze die zogenaamde spelletjes meer dan serieus namen en er militaire tactieken op nahielden."



Donderdag komt de verdediging aan het woord.