Doe-het-zelfzaken moeten terroristen verklikken

Door: redactie

13/09/16 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Een zelfgemaakte bom. © thinkstock.

Als doe-het-zelfzaken of apothekers grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen verkopen, dan moeten ze dat melden aan de federale politie. Bedoeling is om terroristen die explosieven willen maken sneller op het spoor te komen. Dat bevestigt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Zelfbouwmarkten, verfwinkels en apotheken hebben deze zomer de eerste richtlijnen gekregen over hoe ze moeten reageren als particulieren grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals aceton, zwavelzuur of kunstmest willen aankopen. "Op vraag van Europa hebben we vlak voor de zomer de wetgeving voor het verkopen van bepaalde chemische stoffen aangepast", klinkt het bij het kabinet-Peeters. Met de chemicaliën die opgenomen zijn in de lijst, kan een terrorist een TATP-bom maken. Dat type explosief werd gebruikt bij de aanslagen in Brussel en Zaventem.



Wat komt er precies in de wet te staan en waar moeten de verkopers op letten bij het verkopen van de gevaarlijke stoffen? U leest het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.