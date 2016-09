Mechelse school eist 17.500 euro van leerling voor valse bommelding

Door: redactie

12/09/16 - 13u05 Bron: Belga

(Archieffoto) © TVDZM.

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is vandaag een zaak gepleit over een valse bommelding in een Mechelse school. De school was daags voordien nog ontruimd voor een andere bommelding, deze keer had de politie snel in de gaten dat de melding vals was. Toch werd tegen de melder een straf van 1 jaar gevorderd en een fikse schadevergoeding door de school wegens imagoschade.

Op 25 november 2015 liep bij de lokale politie Mechelen-Willebroek een melding binnen. "Terreuraanslag op komst, haal snel alle kinderen van school." Omdat de boodschap niet heel duidelijk was, besloot de meldkamer terug te bellen naar het bewuste telefoonnummer, maar er werd geen gevolg meer aan gegeven. Daarop werd het nummer getraceerd en bleek het gelinkt te zijn aan een prepaidkaart van een 18-jarige jongeman uit Antwerpen, die school liep in de Technische Scholen Mechelen (TSM). Daags voordien, op 24 november, waren 4 campussen van die school ontruimd na een andere bommelding. De jongeman kon worden opgepakt en ging al snel tot bekentenissen over. Hij gaf toe dat hij dom geweest was en geen echte reden had om die bommelding te doen.



De procureur was enorm streng voor deze onbezonnen daad. "Amper veertien dagen na de aanslagen in Parijs en in de angstcutuur die er toen heerste, was dit echt een zeer verwerpelijke daad", klonk het. "Ik vorder daarom één jaar celstraf of een zeer strenge werkstraf." Zijn advocate meent dat de jongen uit zijn fout geleerd heeft. "De teleurstelling van zijn ouders en het veranderen van school waren zeer ingrijpend voor hem, hij beseft dat hij verkeerd was."



Imagoschade

De jongen kijkt ook aan tegen zware schadevergoedingen die gevorderd werden. Scholengroep TSM eist 17.500 euro door de imagoschade die de school door deze en de vorige bommelding leed. "Wij hebben een aanzienlijk lager aantal inschrijvingen door deze gebeurtenissen."



Naast TSM stelde ook de lokale politie zich burgerlijke partij. Zij eist 1.852 euro voor het extra werk dat ze hierdoor hadden.



De onderzoeksrechter had de jongen bevolen een bezoek te brengen aan Kazerne Dossin, het museum over Holocaust in Mechelen. Het is niet duidelijk of de jongen dit inmiddels gedaan heeft.